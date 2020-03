Die DSDS-Kandidaten bereiten sich derzeit fleißig auf die zweite Liveshow am Samstag vor. Aufgrund der erhöhten Schutzmaßnahmen durch die Coronavirus-Pandemie können sie allerdings noch nicht ins Studio – sie müssen stattdessen in ihrer Kandidatenvilla proben. Darin wohnen die verbleibenden sechs Teilnehmer inzwischen schon seit mehreren Wochen und verbringen nun Tag und Nacht gemeinsam am gleichen Ort. Promiflash hat jetzt nachgehakt, wie das Zusammenleben unter den Mitstreitern in dieser Situation funktioniert.

Im exklusiven Interview schilderte die Top-6-Kandidatin Paulina Wagner: "Dafür, dass wir fast 24 Stunden am Tag aufeinanderhocken, kommen wir echt gut miteinander klar." Natürlich gehe man sich auch mal auf die Nerven und beschimpfe mal den ein oder anderen. Danach entschuldige man sich jedoch wieder und alles sei wieder gut. Das Zusammenleben mit so vielen Menschen unter einem Dach verlaufe eben nicht immer reibungslos. "Mittlerweile sind wir aber echt zusammengewachsen und schon fast eine kleine Familie geworden. Auch wenn die Dreharbeiten vorbei sind, sitzen wir abends zusammen und spielen mal was", erklärte die 22-Jährige im Gespräch mit Promiflash.

Ganz eingeschränkt seien die Kandidaten in dem Haus aber nicht. Das Grundstück verfüge über einen Garten, in dem momentan ebenfalls trainiert werde. Darüber hinaus erzählte der Teilnehmer Joshua Tappe: "Wir haben hier ein kleines Wäldchen und können uns frei bewegen und frische Luft schnappen."

TVNOW / Stefan Gregorowius Paulina Wagner in der DSDS-Kandidatenvilla

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Paulina Wagner

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Joshua Tappe



