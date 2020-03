Nicht nur hierzulande ist das TV-Publikum durch The Masked Singer wieder im Ratefieber, auch in den USA läuft eine neue Staffel der Promi-Maskerade – und dort wurde nun die nächste große Überraschungskandidatin enthüllt! In Übersee läuft in der Gesangsshow allerdings einiges anders. So nehmen 18 VIPs teil, die in drei Gruppen gegeneinander antreten, aber auch dort muss pro Folge eine Maske fallen. Nachdem große Stars wie Tony Hawk (51), Sarah Palin (56) und Lil Wayne (37) unter den kunstvollen Kostümen steckten, musste sich am Mittwoch der Schwan zu erkennen geben: Die Teilnehmerin unter dem gefiederten Glitzervogel-Kostüm ist auch in Deutschland keine Unbekannte!

Der Schwan sang in der Fox-Sendung "I Hate Myself for Loving You" von Joan Jett & the Blackhearts – sowohl die Stimme als auch die Indizien ließen das Rateteam um unter anderem Ken Jeong (50) und Nicole Scherzinger (41) aber ratlos zurück. Am Ende der Episode war klar: In dem Kostüm steckte keine Geringere als Bella Thorne (22)! Und die Schauspielerin wäre am liebsten noch ein wenig länger dabeigeblieben: "Ich glaube, dass der Schwan eine neue Seite an mir zum Vorschein gebracht hat, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe – solch eine Eleganz, das bin eigentlich gar nicht ich", verriet die 22-Jährige auf Instagram.

Insgesamt zwei Songs durfte Bella unerkannt auf der Bühne zum Besten geben und dabei wurde zumindest den Zuschauern klar, dass es sich bei der Schwanen-Kandidatin um eine vermeintlich schüchterne Person handelte. "Ich war vor meiner Performance so aufgeregt. Als ich auch der Bühne stand, habe ich die ganze Zeit nur gedacht: 'Bella, überstehe einfach die nächsten Minuten deines Lebens!'", erinnerte sich der Disney-Channel-Star im anschließenden Interview.

Getty Images Bella Thorne im Januar 2020

Instagram / bellathorne Bella Thorne im März 2020

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin



