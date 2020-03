Unterschätzt er etwa die Lage? Das Coronavirus hält seit Wochen die ganze Welt in Atem. Um die Ausbreitung des COVID-19-Erregers zu verlangsamen, ziehen sich immer mehr Menschen in eine selbstauferlegte Quarantäne zurück. Auch Sam Smith (27) meldete sich am Mittwoch bei seinen Fans und offenbarte ihnen, dass er ab sofort zu Hause bleibe – er habe bereits erste Corona-Symptome. Doch nun überrascht der Musiker damit: Sam wurde kurz nach seinem Netz-Statement bei einem Spaziergang im Freien gesichtet!

Paparazzi erwischten den Sänger jetzt ziemlich entspannt in Highgate, einer kleinen Stadt in England. Gekleidet in eine lässige Jogginghose und mit Kopfhörern auf den Ohren, flanierte der 27-Jährige ganz unbekümmert durch die Straßen – und das, obwohl er sich kurz zuvor noch über Krankheitssymptome wie Kopfschmerzen, Geruchs- und Geschmackslosigkeit beklagt hatte. Ob Sam jedoch an Corona erkrankt ist, ist bislang nicht bekannt.

Mittlerweile rufen auch immer mehr Stars dazu auf, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen. Auch Neu-Mama Ashley Graham (32) redet ihren Followern gut zu. "Es ist ebenfalls wichtig, dies ernst zu nehmen. Wenn dein Job es dir erlaubt, distanziere dich von deinem sozialen Umfeld. Auch wenn du jung und gesund bist, liegt es an uns allen, unseren Teil beizusteuern und andere zu schützen", schreibt sie in einem Instagram-Beitrag.

EROTEME.CO.UK / MEGA Sam Smith in London, März 2020

MEGA Sam Smith im März 2020

Getty Images Ashley Graham, Curvy-Model



