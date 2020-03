Ashley Graham (32) zeigt ihren Sohnemann, wie Gott ihn schuf! Im Januar wurde das erfolgreiche Model zum ersten Mal Mama. Bereits ihre Schwangerschaft hatte die Laufsteg-Schönheit genauestens dokumentiert – und dies setzt sie auch nach der Geburt fort: Ob Windelwechseln zwischen Supermarkt-Regalen oder Stillen im Café – die Beauty zeigt ihren Followern gern, wie der Mama-Alltag ganz ohne Glanz und Glamour aussieht. Nun gab es die nächsten nackten Tatsachen aus dem Leben mit Kind: Ashley präsentierte Sohn Isaac nackig auf ihrem Social-Media-Kanal!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige ein Mama-Sohn-Bild, auf dem sie im Badezimmer mit ihrem Sohn bei einer zärtlichen Kuscheleinheit zu sehen ist. Ashley – gekleidet in einen legeren Look – hält Isaac fest im Arm und küsst ihn liebevoll auf den Hinterkopf. Der kleine Mann schaut dabei interessiert zur Seite und präsentiert den Followern seine nackte Kehrseite. Dazu schrieb die Plus-Size-Schönheit: "Diese Bäckchen! Ich liebe euch alle!"

Aktuell befinden sich Ashley, ihr Mann Justin Ervin und der gemeinsame Nachwuchs wegen der Corona-Krise in freiwilliger Quarantäne. Ashley hält ihre Community während dieser Zeit permanent auf dem Laufenden. Zwar versuche sie, die Zeit mit ihrer Familie zu genießen, dennoch hätten sie und Justin auch erkennen müssen, dass es eine große Umstellung sei, das Haus nicht mehr zu verlassen. "Aber es ist ebenfalls wichtig, dies ernst zu nehmen. Wenn dein Job es dir erlaubt, distanziere dich von deinem sozialen Umfeld. Auch wenn du jung und gesund bist, liegt es an uns allen, unseren Teil beizusteuern und andere zu schützen", appellierte sie kürzlich in einem Instagram-Posting an ihre Fans.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihrem Sohn, Februar 2020

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, ihr Mann Justin Ervin und Söhnchen Isaac, März 2020

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Sohn Isaac



