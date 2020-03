Die temperamentvolle Profi-Tänzerin Motsi Mabuse (38) weiß, was in schweren Corona-Krisen-Zeiten definitiv für ein bisschen Freude sorgt. Denn viele Fans der Tanzshow Let's Dance sind richtig traurig, dass sie nicht im Studio dabei sein können, um das Tanzfeeling direkt mitzuerleben. Auch das Zuhausebleiben fällt nicht jedem leicht. Doch die Let's-Dance-Jurorin und ihr Mann Evgenij Voznyuk haben ein Trostpflaster parat, mit dem man sich die gute Laune in die eigenen vier Wände holen kann. Was genau sie sich da ausgedacht hat, verriet sie im Netz.

Die Profitänzerin hat eine ganz besondere Überraschung für alle, die mal eine Auszeit vom Corona-Thema brauchen: Sie gibt im Internet gratis Tanzstunden! Kindertanz, Hip-Hop, Jazz und Stretching oder Paartanz – da ist für alle etwas dabei. Die hübsche Powerfrau will in dieser schwierigen Zeit eine Hilfe sein und macht ihren Fans dieses besondere Geschenk – aber, sie appelliert auch: "Wir glauben, es ist wirklich besser, wenn wir alle Zuhause bleiben und unseren Beitrag dazu leisten, dass alles sicherer wird."

Auch sie hat es im Moment der Krise nicht leicht – Motsi und Evgenij mussten ihre Tanzschule schließen. Doch sie verliert weder ihr Lächeln, noch ihren Mut und heitert die Fans mit ihrer besonderen Überraschung auf. Wenn da mal nicht nach der Krise alle Profitänzer sind...

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk 2013 bei "Let's Dance"

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk bei der United Hearts Gala 2020 in Berlin

Getty Images Motsi Mabuse im Finale von "Let's Dance" 2019



