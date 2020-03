Bibi Claßen (27) enthüllt spannende Baby-Details! Gemeinsam mit ihrem Mann Julian Claßen (26) erwartet die YouTuberin aktuell ihr zweites Kind – eine kleine Tochter namens Emily, wie die beiden Anfang des Monats verraten haben. Bis die Webstars ihren zweiten Spross das erste Mal in die Arme schließen können, dauert es auch gar nicht mehr lang: Die werdende Zweifachmama befindet sich bereits in der 39. Woche der Schwangerschaft. Nun verraten Bibi und Julian, wie die Geburt ablaufen soll: Wie schon bei Sohnemann Lio (1) per Kaiserschnitt!

Das berichten die Eltern in ihrem neusten YouTube-Video. "Bei Lio haben wir ja versucht, eine natürliche Geburt zu machen – im Endeffekt wurde es dann fast ein Not-Kaiserschnitt", lässt die Beauty den 4. Oktober 2018 noch einmal passieren. Damals musste ihr Sohn wegen eines sogenannten Geburtsstillstands auf die Welt geholt werden. "Und wir haben jetzt bei der Emily einen geplanten Kaiserschnitt. Das heißt, wir haben einfach keine andere Möglichkeit, außer einen Kaiserschnitt im Krankenhaus durchführen zu lassen", erklärt Bibi weiter. Wann genau ihr Termin ist, behielt sie jedoch für sich.

Doch warum sind Emilys Mama und Papa zu diesem Schritt gezwungen? Vor einigen Monaten wurde festgestellt, dass Bibi einen Leistenbruch erlitten hat. Aus diesem Grund hatten ihren Ärzte bereits Ende Januar angekündigt, dass die Influencerin sich eventuell auf einen weiteren Kaiserschnitt einstellen muss. Dieser Fall ist nun offenbar eingetreten.

