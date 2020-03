Welcher TV-Bewohner ist euer Liebling? Mittlerweile ist bei Big Brother die sechste Woche angebrochen – und in dieser Zeit ist schon so einiges passiert. Nicht zuletzt wird das beliebte Format seit einigen Tagen nicht mehr nur von Normalos, sondern auch von Promis aufgemischt! Und da konnte sich Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (26) bei den Zuschauern direkt zum Publikumsliebling mausern. Doch wie sieht es in dieser Woche auf der Beliebtheitsskala aus?

Kann sich Serkan auch jetzt wieder Sympathie-Punkte sichern? Der 26-Jährige sorgt nicht zuletzt an der Seite seiner Mitbewohnerin Jade Übach für Aufsehen – schließlich hatten die beiden bei Bachelor in Paradise ein kleines Techtelmechtel und wurden Anfang der Woche kurzerhand aneinandergekettet. Oder möchten die Fans mehr von Ex-DSDS-Kandidat Menowin Fröhlich (32) sehen? Der Sänger möchte in dem Format seinen überflüssigen Kilos zu Leibe rücken, wie er vor dem Einzug preisgab.

Vielleicht sind auch die Nicht-Stars eher die beliebteren Show-Sternchen? In den ersten Wochen konnte sich Denny Heidrich über zahlreiche Supporter freuen, machte jedoch in der vergangenen Folge eher mit seinem Beef mit Cedric Beidinger auf sich aufmerksam. "Was mich einfach ein bisschen stört, sind diese 150 Extrawünsche", beschwerte er sich über den Fitness-Fan.

© SAT.1 Serkan und Jade bei "Big Brother"

SAT.1 Menowin Fröhlich im "Big Brother"-Haus

SAT.1 Denny Heidrich bei "Big Brother"

