Dieser niedliche Wonneproppen ist schon ein Jahr alt! Am 19. März 2019 sind Jessica Simpson (39) und ihr Mann Eric Johnson (40) zum dritten Mal Eltern geworden. Nach Tochter Maxwell (7) und Sohn Ace (6) konnten die beiden sich beim dritten Mal wieder über ein Töchterchen freuen. Seither komplettiert die kleine Birdie Mae (1) die Familie der Sängerin. Jetzt feiert Birdie ihren ersten Geburtstag – und Mama Jessica postet einen zuckersüßen Schnappschuss.

Auf Instagram teilte die 39-Jährige schon am Mittwoch, also schon einen Tag vor Birdies Geburtstag, ein niedliches Foto ihrer Kleinen. Darauf sitzt Jessicas Mädchen auf einer Treppe und schaut durch die Gitterstäbe des Geländers. Dabei trägt sie einen putzigen Sternchen-Pyjama. "Sagt alle gute Nacht zu der Sonne, denn morgen werde ich schon eins", schrieb Jessica zu dem knuffigen Bild.

Dass Jessicas und Erics jüngster Familienzuwachs tatsächlich schon so groß ist, können viele ihrer Follower in den Kommentaren noch gar nicht so recht fassen. "Das Jahr ging viel zu schnell vorbei", lautete zum Beispiel ein Kommentar.

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrem Mann Eric Johnson und den drei gemeinsamen Kindern

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Birdie Mae Johnson, Jessica Simpsons Tochter

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und Tochter Birdie Mae im Oktober 2019

Wusstet ihr, dass Birdie Mae schon ein Jahr alt ist? Ja klar! Nein, das ging wirklich schnell. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de