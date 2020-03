Olga Kurylenko (40) hat es jetzt gleich doppelt schwer! Die Schauspielerin ist aktuell nicht nur gesundheitlich sehr angeschlagen, sondern muss auch mit einem gebrochenen Herzen fertig werden. Drei Jahre lang war das ehemalige Bond-Girl mit dem 31-jährigen Argentinier Ben Cura zusammen. In dieser Zeit erschienen die beiden immer wieder glücklich verliebt auf diversen Events. Nun soll das Promi-Paar allerdings getrennte Wege gehen.

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, soll sich das Liebes-Aus bereits vor der Erkrankung der gebürtigen Ukrainerin ereignet haben. "Sie wollten es hinbekommen, aber das hat sich als schwierig erwiesen, weil ihre Jobs sie einfach in verschiedene Richtungen gezogen haben", plauderte ein Freund der beiden Ex-Turteltauben aus. Er sei sich allerdings sicher, dass die Schauspielerin über die Trennung hinwegkommen würde.

Das Schauspieler-Duo lernte sich 2017 bei den Dreharbeiten für den Actionfilm "Gun Shy" kennen und lieben. Weitere Details über die Beziehung der beiden gelangten nicht an die Öffentlichkeit, da Olga und Ben ihr Privatleben stets unter Verschluss hielten. So findet sich auch nur ein gemeinsames Bild in der Instagram-Chronik der "Oblivion"-Darstellerin.

Instagram / olgakurylenkoofficial Olga Kurylenko im März 2020

Getty Images Olga Kurylenko und Ben Cura bei einer Fashion Show in Paris im Januar 2017

Getty Images Olga Kurylenko bei den BAFTAs in London im Februar 2020



