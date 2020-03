Die Coronavirus-Pandemie breitet sich stetig auf der ganzen Welt aus. Auch in Hollywood ist langsam aber sicher der Covid-19-Erreger angekommen. Stars wie Tom Hanks (63) und seine Ehefrau Rita Wilson (63) mussten schon behandelt werden. Auch das einstige Bond-Girl Olga Kurylenko (40) hat sich mit dem Virus infiziert. Im Netz gibt die Beauty ihren Fans nun ein Update: Weiß Olga denn mittlerweile, wie und wo sie sich angesteckt hat?

In einem aktuellen Instagram-Post klärt die 40-Jährige ihre Supporter über die wichtigsten Fakten auf. Zurzeit werde sie nicht in einem Krankenhaus behandelt, da das nur bei Notfällen notwendig wäre. Wo sie sich das Virus genau eingefangen hat, weiß sie allerdings nicht. "Es ist unmöglich, das zu wissen. Es kann überall passieren. [...] Es ist überall auf den Oberflächen", erklärt die Schauspielerin ihrer Community geduldig.

Erst am Montag wurde bekannt, dass auch Schauspieler Idris Elba (47) an dem Coronavirus erkrankt ist. Doch der "Luther"-Darsteller hatte keinerlei Anzeichen. "Es gibt da draußen Menschen, die keine Symptome zeigen und dadurch kann es sich leicht ausbreiten. Also jetzt ist die Zeit, wirklich darauf zu achten, seine Hände zu waschen und Abstand zu halten", sprach er seinen Fans ins Gewissen.

Getty Images Olga Kurylenko, Leinwand-Star

Getty Images Olga Kurylenko beim Photocall zu "James Bond 007: Ein Quantum Trost" 2008

Getty Images Idris Elba, Hollywood-Star



