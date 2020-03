Nathalie Bleicher-Woth (23) kennen viele als Kim von Berlin - Tag & Nacht. Die Beauty bleibt besonders durch ihre Ausstrahlung und ihr hübsches Äußeres im Gedächtnis der Fans. Auch in der Serie sieht sie immer megatoll aus. Dass die Berlinerin dafür gerne auch mal von Profis nachhelfen lässt, ist kein Geheimnis. Am Set ist sie jedoch ganz allein für ihren Style zuständig, wie sie Promiflash verrät.

Kaum zu glauben: Die BTN-Stars schminken sich vor jedem Dreh selbst! Nathalie hat bei Miss Lashes in Berlin erzählt, ob das viel Arbeit ist und auch mal länger dauern kann: "Es kommt darauf an, welche Szene du hast." Steht beispielsweise eine Szene am Morgen auf dem Drehplan, müssen die Darsteller eigentlich gar nicht aufgehübscht werden. Aber Nathalie hat dafür die passende Beauty-Idee: "Also ich habe tatsächlich so einen 'Ungeschminkt-Make-up-Look'." Wenig Schminke, etwas Creme und Highlighter sind da die richtigen Hilfsmittel, um frisch auszusehen.

Eine ganz schöne Herausforderung für die jungen Schauspielerinnen. Dass sie das aber ohne Probleme schaffen, ist in jeder der inzwischen rund 2.150 Folgen zu sehen. Und eins ist so der so klar: Privat oder vor der Kamera – die Darsteller können sich sehen lassen!

