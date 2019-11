Liza Waschke hat klare Grenzen: Kritik ja, Hate nein! Als Darstellerin bei Berlin - Tag & Nacht sowie Influencerin ist es die Berlinerin gewohnt, sich der Beurteilung durch eine breite Öffentlichkeit auszusetzen. Zu einem Shitstorm war es auf ihrem Profil dabei noch nicht gekommen – bis vor wenigen Tagen: Eines ihrer herbstlichen Outfits spaltete die Fans. Diesmal gingen viele Meinungsäußerungen für Liza allerdings zu weit, wie sie nun im Promiflash-Talk erklärte.

Anfang November präsentierte die TV-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Account eine modische Kombination aus weitem Pulli-Kleid und wärmendem Mantel. Für diesen Look steckte Liza allerdings nicht nur Lob ein. Einige User machten den Style nieder, andere motzten gar über ihre Figur. "Ich kann mit konstruktiver Kritik umgehen. [...] Aber manche sind halt nicht ganz so helle und werfen dann natürlich mit Beleidigungen um sich. Ich trage immer noch das, was ich will, und die Leute, denen das nicht gefällt, können gerne weiterskippen oder sollen einfach mal nichts dazu sagen", machte die 29-Jährige deutlich, als Promiflash sie auf der Präsentation des Lambertz FineArt Kalenders in Berlin traf.

Nie zuvor war derart viel Kritik und Hate auf Lizas Kanal eingeprasselt. "Ich habe das Outfit hochgeladen und dann ging es pam, pam, pam. Das war das erste Mal, dass es so doll war. Aber im Endeffekt ist es mir egal, ich liebe dieses Outfit und ich werde es auch weiterhin tragen", bekräftigte die Influencerin ihre Haltung dazu. Sie werde ihren Stil keineswegs überdenken, immerhin mögen ihre Follower sie dafür, dass sie "eben so authentisch [...] [ihr] Ding durchziehe".

