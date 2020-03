Vor wenigen Tagen schockierten Rapper Sido (39) und seine Frau Charlotte (41) mit der Nachricht von ihrer Trennung. Nach acht gemeinsamen Jahren verkündeten sie im Netz das Liebes-Aus. Bevor der Musiker mit der Blondine zusammengekommen ist, war er mit Ex-Nu Pagadi-Star Doreen Steinert (33) liiert – die Beziehung war damals nicht im Guten auseinandergegangen. Während Sido nun als Single durchs Leben geht, ist seine Ex-Freundin glücklich verliebt. Mit Promiflash plauderte sie offen über ihr Liebesleben.

"Ich bin sehr, sehr doll verliebt. Ich bin ziemlich glücklich schon seit – oh wir haben's nicht so mit Zahlen – aber vier Jahre oder so", verriet sie vor mehreren Wochen beim Promiflash-Interview in den Schedler Music Studios. Die Blondine sei zwar nicht verheiratet, hoffe aber, dass ihr Liebster für immer an ihrer Seite bleiben würde. Bisher hat Reen, wie der Künstlername der Sängerin lautet, ihren Partner allerdings aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Ob das Paar darüber nachdenkt, in naher Zukunft den Bund der Ehe einzugehen? Doreen macht sich darüber noch keine Gedanken. "Gucken wir mal, ob wir noch heiraten", geht sie gelassen an das Thema heran und witzelt über mögliche Steuervorteile. Auch wenn sie als Kind von einem Prinzessinenkleid geträumt habe, sei sie heute nicht mehr unbedingt der Typ für eine kitschige Hochzeitszeremonie.

Getty Images Sido bei der 1Live-Krone 2019

Getty Images Doreen Steinert, Sängerin

Instagram / reenofficialmusic Sängerin Doreen Steinert



