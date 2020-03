Es vergeht gerade kein Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar (32), nachdem Neu-Juror Florian Silbereisen (38) nicht mit einer Aussage oder Aktion überrascht! Outete sich der Schlagerstar erst als riesiger Fanboy der Castingshow, plauderte er kurz darauf ganz offen darüber, dass er noch Kisten bei seiner Ex Helene Fischer (35) stehen hat. Bei Kandidat Ramon Kaselowsky wurde es dann noch persönlicher: Der 38-Jährige überreichte Dieter Bohlens (66) Liebling eine Unterhose!

Hinter dem unterhaltsamen Geschenk steckt eine ganz persönliche Geschichte: "Ich ziehe immer eine meine rote Glücksunterhose an. Wenn ich eine Samstagabendshow moderiere, habe ich immer die gleiche an, da kann ich mich an was festhalten. Die wird immer gewaschen. Ich hab dir eine mitgebracht", erklärte Florian, nachdem Ramon mit dem Song "Roten Lippen soll man küssen" aufgetreten war.

Unter Gejubel seiner Jury-Kollegen warf der Moderator die Buxe auf die Bühne. Doch keine Sorge, dabei handelt es sich nicht um ein Höschen, was Florian selbst schon mal getragen hat. "Die ist natürlich neu. Pack dir das nächste Mal in die Hosentasche", erklärte er lachend. Ramon war von der Geste zwar ziemlich überrascht, amüsierte sich aber mit. "Ich schaue gleich mal, ob die passt!"

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Ramon Kaselowsky

Getty Images Florian Silbereisen in der Show "Menschen 2019"

Public Address / ActionPress Florian Silbereisen, Moderator



