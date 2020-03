Daniela Katzenberger (33) richtete nun ernste Worte an ihre Fans. Das Reality-Sternchen befindet sich derzeit mit ihrer Familie in häuslicher Isolation, um sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Inzwischen wurde in mehreren Ländern der Krisennotstand ausgerufen und das öffentliche Leben massiv eingeschränkt. Dass manche Menschen weiterhin fröhlich online shoppen und Schnäppchen ergattern wollen, könne die Influencerin nicht nachvollziehen. Obwohl Daniela durch Werbung und Rabatt-Empfehlungen ihr Geld verdient, möchte sie während der Corona-Krise komplett auf diese Einnahmequelle verzichten.

Auf Instagram verfasste die Kult-Blondine nun ein Statement für ihre 1,8 Millionen Follower: "Es erreichen mich immer noch sehr viele Nachrichten, mit der Frage, wann es denn mal wieder Rabattcodes für verschiedene Produkte gibt." Natürlich solle man seinen Alltag, soweit möglich, beibehalten, auch wenn es gerade schwerfalle. "Aber Fakt ist: Die Situation ist gerade mehr als beschissen!", fasste die 33-Jährige zusammen. Deshalb wolle sie im Moment nicht lustig in die Kamera gucken und Produkte empfehlen, wenn sie wisse, dass es ihren Fans überhaupt nicht gut geht: "Ihr braucht bestimmt auch keine Rabattcodes, wenn ihr nicht einmal mehr Klopapier zu Hause habt."

Sobald sich die Lage wieder normalisiert hat, wolle sie im Netz weiter für Produkte werben. "Vorher und in der jetzigen Situation empfinde ich das euch gegenüber irgendwie als völlig daneben, unangebracht und respektlos. Ich nehme das sehr ernst und habe das so für mich entschieden", stellte Daniela klar. Wie andere Leute das handhaben, sei ihr egal.

Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger



