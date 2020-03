Mandy Capristo feiert heute einen ganz besonderen Tag: Die Sängerin wird 30 Jahre alt! Ihre Karriere als Musikerin begann schon in Kindertagen, damals nahm sie an ihrem ersten Gesangswettbewerb in Österreich teil. Zu der Zeit hätte sie wohl nicht zu träumen gewagt, was sie alles vor ihrem 30. Geburtstag erreicht haben würde! Promiflash wirft einen Blick auf Mandys bewegte, schon fast 20 Jahre andauernde Karriere!

2001 gewann Mandy (30) mit elf Jahren den "Kiddy Contest" mit einer Coverversion des No Angels-Hit "Daylight in Your Eyes". Danach folgten weitere Auftritte in Kindersendungen wie "Tabaluga tivi" oder "1,2 oder 3". 2003 versuchte sich die damals 13-Jährige bei der Castingshow "Star Search", schaffte es allerdings nicht in die Live-Shows. Ihren großen musikalischen Durchbruch feierte Mandy erst drei Jahre später, als sie mit 16 den Schritt zu Popstars wagte. Am Ende ging sie zusammen mit Senna (40) und Bahar (31) in der Band Monrose als strahlende Siegerin hervor. Der Erfolg war immens: Schon mit ihrem ersten Album "Temptation" landeten die Mädels auf Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Shame" und "Hot Summer" waren wohl die bekanntesten Monrose-Hits. 2011 trennte sich die Girlgroup und die Brünette begann, neue Wege einzuschlagen.

Schon 2012 veröffentlichte Mandy ihre erste Soloplatte "Grace" – ein Titel, "The Way I Like It", schaffte es sogar auf den Soundtrack zum erfolgreichen Türkisch für Anfänger-Kinofilm mit Elyas M'Barek (37) und Josefine Preuß (34). Doch auch TV-Projekte hat die Karrierefrau vorzuweisen: Im selben Jahr nahm sie mit Profitänzer Stefano Terrazzino (40) an Let's Dance teil. Dem Sender RTL blieb sie auch 2015 treu: Damals nahm sie in der DSDS-Jury neben Dieter Bohlen (66), Heino (81) und DJ Antoine (44) Platz. Auch zum Musical hat es die Powerfrau schon geschafft: 2018 stand sie bei zwanzig Vorstellungen als Prinzessin Jasmin in Aladdin auf der Bühne. Ihr neuestes Projekt musste sie wegen der aktuellen Krise leider erst mal auf Eis legen. Doch im Herbst möchte sich die 30-Jährige auf große Disney-Livetour begeben.

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo nach ihrem Sieg beim "Kiddy Contest" 2001

Getty Images Die Band Monrose 2006

Getty Images Heino, DJ Antoine, Mandy Capristo und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2015

Getty Images Mandy Capristo, Sängerin



