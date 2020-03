Diese werdende Mama bleibt in Bewegung! Seit Kurzem ist Sarah Harrison (28) samt Mann Dominic (28) und ihrem gemeinsamen Töchterchen Mia Rose (2) wieder aus dem Dubai-Urlaub zurück. Nach dem anstrengenden Langstreckenflug heißt es für die werdende Mutter aber nicht Füße hochlegen: Die Fitness-Liebhaberin widmet sich nach ihrer Rückkehr lieber sofort wieder ihrer Sport-Routine – und sportelt dabei auch nicht alleine!

Diese Instagram-Storys dürften Harrison-Fans regelrecht entzücken: Die Videos zeigen Sarah und ihre Tochter beim Mutter-Kind-Training im eigenen Wohnzimmer: Dabei folgt nicht nur Sarah ihrem selbst entworfenen Programm – Mia macht ihrer Mama alle Schritte nach! Die Zweijährige boxt, dehnt und streckt sich wie eine Große und turnt fröhlich durch die Gegend. "Das tut einfach so gut, sich etwas zu bewegen. Vor allem zusammen", freut sich Sarah in dem Kommentar zum Clip.

Allerdings muss die Zweifach-Mama in spe in Zukunft wohl auf leichtere Übungen ausweichen, wie sie in dem Beitrag zugibt: "Muss jetzt aber mein Training umstellen, meine Kondition baut echt ab, umso weiter meine Schwangerschaft fortschreitet." Aktuell befindet sich Sarah in der 20. Woche ihrer anderen Umstände – da ist also definitiv noch jede Menge Zeit, um mit neuen Workouts herumzuexperimentieren.

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und ihre Mutter Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im März 2020

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison

