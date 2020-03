Danny Liedtke (29) macht ein überraschendes Geständnis! Seine Fans kennen den Köln 50667-Darsteller eigentlich nur gut gelaunt – immer für ein Späßchen zu haben. Seine Social-Media-Kanäle sind übersät mit lustigen und aufgedrehten Videos. Und genau für diese lockere Art feiern ihn seine Follower. Doch vor Kurzem widmete sich die Frohnatur einem ungewohnt ernsten Thema: Danny litt in der Vergangenheit offenbar unter starkem Haarausfall!

Via Instagram veröffentlichte er ein langes Statement sowie einige ältere Bilder aus der Zeit. "Dieses Thema hat mich jahrelang belastet, ging auch an meine Psyche, ich hatte damit auch jahrelang zu kämpfen: Ich hatte schon sehr früh Haarausfall", enthüllte Danny und berichtete weiter: "Das hat mit 16, 17 angefangen und dann wurden die Haare auch immer weniger. Es war schon so, dass ich teilweise keine Haare mehr auf dem Kopf hatte." Inzwischen habe er zum Glück keine Probleme mehr damit. Er entschied sich letzten Endes zu mehreren Haartransplantationen: "Ich hatte vier Stück. Die letzte war im letzten Jahr."

Bisher hätten nur Dannys Familie und engste Freunde davon gewusst. Doch warum geht er jetzt damit an die Öffentlichkeit? "Das einfach mal so zu sagen, ist für mich ein großer Schritt. Ich habe bisher nicht das Selbstbewusstsein dazu gehabt, weil's mir auch peinlich war in der Vergangenheit", erklärte der Laiendarsteller. "Aber jetzt möchte ich das Thema mit euch teilen, vielleicht macht es dem einen oder anderen ja auch Mut."

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke mit Anfang 20

RTL2, "Köln 50667" Die "Köln 50667"-Stars Christoph Oberheide, Carolina Noeding, Daniel Peukmann und Danny Liedtke

RTL2, "Köln 50667" Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"



