Danny Liedtke (32) bricht wegen einer Frau in Tränen aus! Erst im vergangenen Monat hat der Köln 50667-Star seinen Ausstieg aus der Serie bekannt gegeben. Er war seit der ersten Folge in der Soap als Charakter Kevin Bochow mit von der Partie. Auf den sozialen Medien lässt Danny seine Follower gerne an seinem Alltag teilhaben. Um sein Liebesleben hielt er sich aber meist bedeckt und verriet nur, dass er zurzeit jemanden daten würde. Jetzt meldete er sich mit einem emotionalen Gefühlsausbruch: Danny zeigte sich aufgelöst im Netz!

Auf Instagram meldete sich Danny weinend mit einer Geschichte aus seinem Liebesleben – offenbar wurde er sehr enttäuscht. "Ich habe die Schnauze voll", entrüstete er sich. Der Anlass für seine Traurigkeit scheint einem Vorfall mit einer Frau geschuldet: "Weil ich ständig mein Herz gebe und es keine erkennt von den Frauen." Dabei wandte er sich auch an seine männlichen Follower und scheint auf Verständnis zu hoffen. "Männer versteht ihr das, wenn ihr zu viel Herz gebt? Dann seid ihr scheinbar irgendwelche Idioten", klagte er.

Sein emotionaler Ausbruch ging offenbar auch seinen Fans nahe. Heute meldete sich der Schauspieler im Netz zurück, um auf die zahlreichen Nachrichten und Geschichten einzugehen, die ihn erreicht haben. "Ich schäme mich nicht, als Mann meine Emotionen gezeigt zu haben, sondern bin dankbar, nach meinem Gefühl gegangen zu sein!", stellte er klar.

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke im Mai 2022

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, Laiendarsteller

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

