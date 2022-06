Danny Liedtke (32) hat große Pläne! Bekannt wurde der Schauspieler durch seine Rolle als Kevin Bochow in der Reality-Daily-Soap Köln 50667. Im April 2022 war Schluss: Danny verließ "Köln 50667" aufgrund von internen Problemen. Jetzt arbeitet er als Social-Media-Manager bei einer Pizzeria – doch eine Rückkehr zu Film und Fernsehen schließt er nicht aus. Mehr noch: Danny strebt eine große Schauspielkarriere an!

"Meine Leidenschaft ist die Schauspielerei und irgendwann will ich in Amerika auf eine Schauspielschule gehen – wenn die Möglichkeit da ist", verriet Danny im Interview mit Promiflash bei der Song-Release-Party von Eric Sindermann (33) aka Dr.Sindsen im Hofbräuhaus in Berlin. Doch das ist nicht der einzige Traum des 32-Jährigen. "Mein Zukunftsplan ist, irgendwann auszuwandern und irgendwann nicht mehr in Deutschland zu sein", meinte der Ex-Promi Big Brother-Kandidat.

Doch nach seinem "Köln 50667"-Exit muss Danny erst mal zusehen, dass er sich in seinem neuen Job und seinem neuen Alltag wieder einfindet. "Ich denke, der große Unterschied ist, dass man jetzt auf sich allein gestellt ist und den Alltag selbst managt. Alles, was man tut, dafür ist man selbst verantwortlich", meinte er gegenüber Promiflash.

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Anzeige

Sat.1 Danny Liedtke bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de