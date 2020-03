So anders sehen die The Biggest Loser-Kandidaten mittlerweile aus! In der Diät-Show purzeln schon seit Wochen fleißig die Pfunde. Mit einer strengen Ernährungsumstellung und viel Sport haben die Teilnehmer sich etliche Kilos runterkämpfen können und es so bis ins Halbfinale geschafft. Mittlerweile macht sich der Body-Wandel natürlich auch optisch bemerkbar. Nach dem Umstyling sind die "The Biggest Loser"-Kandidaten kaum wiederzuerkennen.

Anthony, Tülay, Sascha, Daniel, Abdi und Petra haben sich ins Halbfinale gekämpft und durften sich daher über einen völlig neuen Look freuen. Frisch frisiert und in neuen, figurbetonteren Outfits, kommt ihre frischgebackene schlanke Linie perfekt zur Geltung. Ihr neues Aussehen durften die sechs aber erst bei der großen Enthüllung gemeinsam mit den Coaches bewundern – und das wurde ganz schön emotional. Daniel kamen sogar die Tränen und auch Anthony konnte seinen Body-Wandel noch gar nicht fassen. "Als ich mich dann im Spiegel gesehen habe, nachdem sie den Vorhang hat fallen lassen, dachte ich mir, der Spiegel ist gefaked", freute er sich.

Zwischen Viertelfinale und Umstyling lagen acht Wochen, die die Kandidaten zu Hause bei ihren Liebsten verbracht haben. Nachrückerin Petra, die bis vor Kurzem noch im Secret-Team bei Sarah (28) und Dominic Harrison (28) trainiert hat, nutzte diese Zeit zum Beispiel, um shoppen zu gehen und sich eine Garderobe zuzulegen, die zu ihrem neuen Körper passt.

"The Biggest Loser" – das große Finale am Freitag, 27. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Sat.1 ; Sat.1 / Benedikt Müller Collage: Petra, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 ; Sat.1 / Benedikt Müller Collage: "The Biggest Loser"-Kandidat Anthony

SAT.1/Benedikt Müller; Sat.1 / Arya Shirazi "The Biggest Loser"-Kandidat Sascha - Collage

Sat.1 / Arya Shirazi; SAT.1/Benedikt Müller Collage: "The Biggest Loser"-Kandidat Daniel

SAT.1/Arya Shirazi; SAT.1/Benedikt Müller Collage: Abdi bei "The Biggest Loser"



