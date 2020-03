Josephine Welsch macht sich Gedanken über die anstehende Geburt! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist zum zweiten Mal schwanger und erwartet nach Söhnchen Tristan jetzt sogar Zwillinge. In ihrem letzten Schwangerschafts-Trimester trägt die Blondine mittlerweile nicht nur eine Riesen-Babykugel mit sich, sondern informiert sich bereits über die verschiedenen Geburtsmöglichkeiten. Gerade in der aktuellen Situation muss Josephine auch über eine Hausgeburt nachdenken. Kommt das für die baldige Dreifach-Mama infrage?

"Der Gedanke rückt irgendwie immer näher aufgrund der Situation", erklärt die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. Eine Hausgeburt an sich hätten sie und ihr Freund Robert Dallmann sich zwar schon ganz lange gewünscht, da sie dann aber die Zwillingsnachricht bekommen hätten, haben sie den Gedanken aufgrund möglicher Risiken wieder verworfen. "Man muss wirklich abwägen. Die Zwillinge liegen bei mir sehr gut und ich habe gute Chancen, ohne Komplikationen zu entbinden", meint Josephine – Angst davor, dass am Ende die nötige medizinische Versorgung fehlen würde, habe sie aber trotzdem.

Die Geburt ihres ersten Kindes ist unterdessen ziemlich entspannt verlaufen. Erst vor wenigen Tagen schwärmte die Beauty über die Entbindung ihres kleinen Sohnes. "Wir hatten eine wunderschöne Geburt, wie im Bilderbuch", meinte sie im Netz.

Instagram / josephine_welsch Josphine Welsch während ihrer Zwillings-Schwangerschaft

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit ihrem Baby im Dezember 2018

Instagram / josephine_welsch Robert Dallmann und Josephine Welsch



