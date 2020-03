Wer ist der härteste Konkurrent im Kampf um den The Biggest Loser-Titel? Mit eiserner Disziplin, schweißtreibenden Wettkämpfen und strikter Einhaltung des Ernährungsplans haben die Kandidaten der Abnehm-Show in den vergangenen Wochen einige Pfunde verloren. Jetzt stehen die verbliebenen sechs Teilnehmer kurz vor ihrem Einzug ins große Finale. Promiflash hat bei Daniel, Tülay und Co. nachgefragt, wer ihnen die Kilo-Krone streitig machen könnte.

Für Anthony und Abdi ist im Gespräch mit Promiflash offenbar klar, dass die männliche Konkurrenz gefährlich werden könnte. Sie befürchten, dass Daniel und Sascha prozentual gerechnet am meisten Gewicht verloren haben. Abdi erklärt: "Da wäre zum einen Sascha, der für mich wirklich der Sportlichste ist. Zum anderen achte ich auch auf Daniel. Er hat schon zwei Rekorde gebrochen." Der Rekordhalter selbst sieht in Sascha den stärksten Gegner. Die beiden Frauen sehen die Jungs hingegen nicht als Gefahr. Auch wenn die beiden große Fortschritte machen, seien sie im prozente-technisch abgeschlagen.

Und wie schätzen die Ladys selbst ihre Chancen ein? Für Team-Secret-Schwergewicht Petra ist klar: Die beiden Damen der Runde fechten ein Kopf-an-Kopf-Rennen unter sich aus. "Tülay ist im Moment mein größter Gegner. Mal schauen, ob ich gegen sie ankomme. Sie ist stark und hat einen enormen Biss und Durchhaltevermögen."

"The Biggest Loser"- immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1

Sat.1 / Arya Shirazi Sascha, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 Christine Theiss, Nico und Anthony bei "The Biggest Loser"

Sat.1 Christine Theiss und die "Biggest Loser"-Kandidaten Tülay und Joell



