Demi Moore (57) wünscht ihrem Ex Bruce Willis (65) nur das Beste! Von 1987 bis 2000 waren die Schauspielerin und ihr erfolgreicher Kollege verheiratet gewesen. Aus der Ehe waren die drei Töchter Rumer (31), Scout (28) und Tallulah (26) hervorgegangen. Auch knapp 20 Jahre nach ihrer Scheidung pflegen die Ex-Partner heute noch ein gutes Verhältnis zueinander – das bewies Demi nun ein weiteres Mal mit einem rührenden Geburtstags-Post für ihren Verflossenen!

Am 19. März feierte der "Stirb Langsam"-Star seinen 65. Geburtstag. Diesen Anlass nutzte auch seine frühere Ehefrau, um dem Hollywood-Liebling zu gratulieren: "Alles Gute zum Geburtstag Bruce. Danke für die drei größten Geschenke meines Lebens!", schrieb Demi zu einem alten Familienbild – und das hat es in sich. Auf dem Foto sieht man die einstigen Eheleute gemeinsam mit ihren drei, damals noch kleinen, Töchtern in die Kamera blicken. Alle fünf tragen dunkle Hüte und Perücken – ein wahrlich amüsanter Anblick!

Doch Demi ist nicht die Einzige, die dem Action-Helden ihre Glückwünsche ausrichtete: Auch Bruce' Tochter Tallulah verfasste einen emotionalen Text, den sie ihrem Papa widmete. "Ich werde immer dein kleines Baby sein! Du bist unbestreitbar der absolut beste Dad!", schwärmte die 26-Jährige im Netz.

Getty Images Demi Moore bei einer Party anlässlich der Oscar-Verleihung 2020

ALL ACTION / ActionPress Bruce Willis und Demi Moore bei der Premiere von "The Jackal"

Instagram / buuski Bruce Willis und seine Tochter Tallulah



