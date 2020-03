"Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke"! Bruce Willis feiert heute einen ganz besonderen Geburtstag – der Hollywood-Star wird 65 Jahre alt! Und wer hat bei ihm nicht sofort diesen Spruch im Kopf, mit dem der gebürtige Deutsche 1988 in "Stirb langsam" seinen Durchbruch feierte. Mit vier weiteren Teilen der Film-Reihe und Streifen wie "Das fünfte Element", "Armageddon" und "The Expendables" festigte er in den vergangenen Jahrzehnten seinen Ruf als Action-Held. Doch wie feiert ein Haudegen wie Bruce (65) eigentlich seinen Geburtstag?

Anders als sonst, so viel steht fest, denn das Coronavirus hat auch die USA fest im Griff – und Bruce, seine Frau Emma Heming (41) und seine zwei Töchter befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Doch gefeiert wird trotzdem, stellte Emma gegenüber Bild klar: "Die Mädchen und ich werden seine Lieblings-Schokotorte backen und zusammen 'Happy Birthday' singen", erzählte das Model der Zeitung. Da ihre gemeinsame Tochter Mabel bald ebenfalls Geburtstag habe, hätten sie das gerne mit einem größeren Fest gefeiert, doch daraus werde jetzt erstmal nichts.

Trotzdem darf sich Bruce heute sicher über viele Anrufe oder Videobotschaften freuen, denn schließlich hat der 65-Jährige eine XXL-Familie. Neben seinen zwei Töchtern aus seiner jetzigen Ehe hat der Leinwandheld noch drei weitere Kinder – ebenfalls alles Mädchen: Rumer (31), Scout LaRue (28) und Tallulah (26). Sie stammen aus seiner Ehe mit Demi Moore (57), mit der er von 1987 bis 2000 verheiratet war.

Getty Images Bruce und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn"

Instagram / scoutlaruewillis Bruce Willis mit seinen Töchtern Rumer, Tallulah und Scout

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler



