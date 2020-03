Am 22. März war in Großbritannien Muttertag – mitten in der aktuellen Krise. Ein ganz bestimmter Promi-Mann ließ es sich trotz bedauerlicher Umstände aber dennoch nicht nehmen, der Mutter seiner vier Kinder und auch den Großmüttern eine Liebeserklärung der Extraklasse zu machen: Die Rede ist von David Beckham (44), der nun seiner Frau Victoria (45), deren Mutter Jackie und natürlich seiner eigenen Mom ein paar Worte zukommen ließ!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Fußball-Star einen Post von Herzen: "Einen fröhlichen Muttertag an die wunderbarsten Mütter. Wir lieben euch so sehr. Es ist sehr traurig, dass wir heute nicht alle zusammen sein können, aber wir wollten, dass ihr wisst, wie sehr wir euch vermissen und lieben", schrieb David in der Bildunterschrift. Der Beitrag beinhaltete nicht nur ein Bild mit seiner eigenen Frau Vic, sondern auch ein Baby-Foto der Designerin mit deren Großmutter, einen Schnappschuss von ihm und seiner Mutter Sandra und zusätzlich eines von David, Sandra und seiner Schwiegermutter Jackie Adams zusammen.

In seiner Instagram-Story zeigte der vierfache Vater außerdem, wie seine Familie Vic beschenkte: Der Sportler zauberte ein feines Abendessen und zusätzlich Nachtisch! "Dinner von Dad und Kuchen von Dad", erklärte der Papa von Harper, (8) Cruz, (15) Romeo (17) und Brooklyn (21) in den Clips.

