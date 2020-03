Maren Morris hat besonders positive Nachrichten für ihre Community – ihre Familie hat sich am Montag vergrößert! Im vergangenen Oktober hatte es die Country-Sängerin bekannt gegeben: Sie und ihr Co-Star Ryan Hurd, mit dem sie seit knapp fünf Jahren zusammen ist, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt war es bei der "The Bones"-Interpretin so weit: Maren konnte Anfang der Woche ihren Sohn in die Arme schließen!

Noch am gleichen Tag teilte Maren eine Foto-Reihe von sich, ihrem Liebsten und dem Wonneproppen auf Instagram. Auf dem ersten schläft ihr Sohn selig an seine Mama gekuschelt mit einem Mützchen auf dem Kopf. In den Kommentaren verriet die 29-Jährige schließlich auch, wie der neue Erdenbürger heißt: "Hayes Andrew Hurd. 23. März 2020. Liebe unseres Lebens." Und auch der frischgebackene Papa verkündete die frohe Botschaft bereits auf seinem Social-Media-Kanal.

Während ihrer Schwangerschaft teilte Maren etliche Fotos ihrer wachsenden Körpermitte, die sie gern mit körperbetonten Outfits in Szene setzte. Eine lange Bühnenpause will sie sich jetzt nach der Entbindung allerdings nicht gönnen: Die nächsten Konzerttermine sind bereits für den kommenden Juni angesetzt.

Anzeige

Getty Images Maren Morris und Ryan Hurd im November 2019

Anzeige

Instagram / marenmorris Maren Morris mit ihrem Partner Ryan Hurd und ihrem Sohn Hayes

Anzeige

Instagram / marenmorris Maren Morris im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de