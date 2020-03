Katie Price (41) meldet sich wieder bei den Fans zurück! Im Februar hatte sie ihre Follower mit einer Abschiedsnachricht geschockt: Die Britin wollte sich vorerst aus den sozialen Medien zurückziehen. Zwar machte sie zu dem Zeitpunkt klar, dass sie eines Tages zurückkehren würde, aber dass sie momentan eine Auszeit von den ganzen Schlagzeilen über sie und ihr Leben benötige. Nach rund vier Wochen Stille können sich die Anhänger des Playmates aber schon wieder freuen: Katie hat auf ihrem Insta-Kanal gepostet!

Anlässlich des Muttertags, der in ihrer Heimat Großbritannien am vergangenen Sonntag zelebriert wurde, teilte die Influencerin bei Instagram einen knuffigen Familien-Schnappschuss. Zusammen mit ihren fünf Kindern Jett (6), Bunny (5), Princess Tiaamii (12), Junior Savva (14) und Harvey (17) liegt sie auf dem Boden und grinst in die Kamera. Sie sei froh, diesen Tag im Kreise ihrer Liebsten verbringen zu dürfen, schrieb sie zu dem Bild. Blickt man der Britin ins lächelnde Gesicht, scheint ihr die Social-Media-Fastenzeit offenbar sehr gutgetan zu haben.

Doch wieso hatte Katie überhaupt eine Pause von Social Media gebraucht? Dafür könnte es tatsächlich mehrere Gründe geben. In den vergangenen Monaten wurde sie unter anderem wegen des Liebes-Comebacks mit Kris Boyson ständig beobachtet. Die bevorstehende Scheidung von Ex Kieran Hayler (33) und ihr finanzieller Bankrott waren zudem ebenfalls in aller Munde.

Mark / Will / MEGA Katie Price, 2019

Backgrid Katie Price, Reality-TV-Sternchen

Backgrid / ActionPress Katie Price und Kris Boyson in Essex im November 2019



