Prinzessin Estelle (8) und ihr kleiner Bruder Prinz Oscar von Schweden (4) gehen beim Thema Händewaschen mit gutem Beispiel voran – das beweisen nun neue Fotos der beiden! Ihre Eltern Prinzessin Victoria (42) und Prinz Daniel (46) gewähren im Netz meist nur zu ausgewählten Anlässen Einblicke in ihr Familienleben. Dazu zählen in jedem Jahr ein Weihnachtsgruß und die Geburtstage ihrer Kids. Für eine wichtige Message schoss Victoria jetzt jedoch zwei Bilder, auf denen die Geschwister ihre Hände waschen.

"Heute ist Weltwassertag! Zurzeit werden wir alle ganz besonders dazu aufgefordert, uns häufig die Hände mit Wasser und Seife zu waschen", erklären die schwedischen Royals die Schnappschüsse am heimischen Waschbecken. Darauf ist zu sehen, dass Estelle ihre Finger schon sehr gut allein einseifen kann, dem vierjährigen Oscar hilft Papa Daniel noch beim Abspülen. Und noch ein niedliches Detail geben die Bilder preis: Oscar hat sich die Hände mit einem Filzstift bemalt – die Kunstwerke wurden vermutlich bei der Wasch-Session entfernt.

Nicht nur die Kleinen bekommen die Auswirkungen der aktuellen Lage zu spüren, auch die Termine und Pläne der Kronprinzessin und ihres Mannes haben sich geändert. Unter anderem stehe bereits fest, dass die in Schweden sehr beliebte Geburtstagsfeier von Prinzessin Victoria am 14. Juli in diesem Jahr ausfallen wird. Die Fotos der Kinder dürften zumindest ein kleiner Trost sein – fast 40.000 Likes hat es dafür schon geregnet.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle, Königin Silvia, Prinz Oscar und Prinz Daniel

Anzeige

Instagram / kungahuset, Prinzessin Victoria von Schweden Prinzessin Estelle, Prinz Daniel und Prinz Oscar im März 2020

Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de