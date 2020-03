Reese Witherspoon (44) verzichtete dieses Jahr wieder auf eine riesige Fete. Die Hollywood-Schönheit feierte am vergangenen Sonntag ihren 44. Geburtstag. Dass sie ihren Ehrentag statt mit einer Megaparty lieber im Kreise ihrer Familie verbringt, hatte sie schon in der Vergangenheit einmal bewiesen: So hatte sie ihn vor sechs Jahren ganz entspannt auf einer Bowling-Bahn in Nashville zelebriert. Und auch an diesem Wochenende genoss sie den Tag wieder mit ihren Liebsten.

"Einer der besten Geburtstage!" freut sich Reese in einem Instagram-Post am Montag. Auf einem Schnappschuss grinst die ganze Rasselbande glücklich in die Kamera: Mit ihrem Mann Jim Toth und ihren Kindern Ava (20), Deacon (16) und dem Jüngsten Tennessee (7) war die "Natürlich Blond"-Darstellerin auf einem ausgiebigen Spaziergang. "So viele aufmerksame, wunderbare, herzliche Nachrichten von so vielen von euch. Ein paar Gedichte, ein selbst gemachtes Essen, ein wundervoller Auftritt eines Freundes, eine Wanderung in der Natur mit meiner Familie. Alles Geschenke von Herzen", schwärmt die Blondine.

Auch ihre Tochter Ava nutzte Social Media, um ihrer Mama zu gratulieren: "Alles Gute zum Geburtstag an diese lebende Legende! Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie sehr ich dich liebe, und ich bin unendlich dankbar, mein Leben heute und jeden Tag mit dir zu teilen." Die 20-Jährige und ihr Bruder Deacon stammen aus Reeses Ehe mit dem Schauspieler Ryan Phillippe (45). Tennessee ist ihr gemeinsamer Sohn mit ihrem jetzigen Ehemann.

Getty Images Schauspielerin Reese Witherspoon

Instagram / avaphillippe Schauspielerin Reese Witherspoon

Instagram / reesewitherspoon Ava Phillippe und Reese Witherspoon



