Schweben Bibi Claßen (27) und ihr Mann Julian (26) schon im Babyglück? Nach Söhnchen Lio (1) erwartet das Paar seinen zweiten Nachwuchs. Inzwischen ist die YouTuberin in der 40. Woche ihrer Schwangerschaft angekommen. Im Netz hielt die schwangere Influencerin ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem neuesten Stand. Seit Donnerstagabend ist es allerdings still um die werdenden Zweifach-Eltern. Ist das Baby etwa schon auf der Welt?

Anfang des Monats verrieten Bibi und Julian neben dem weiblichen Geschlecht auch den Namen ihres erwarteten Sprösslings: Ihre kleine Prinzessin soll auf den Namen Emily hören. Nachdem die Webstars Sohnemann Lio per Not-Kaiserschnitt empfangen mussten, entschied sich die Beauty diesmal direkt gegen die natürliche Geburt. Auch ihre Kliniktasche hatte die Blondine in einem ihrer letzten YouTube-Clips bereits gepackt. Dabei könnte Bibi den geplanten Kaiserschnitt in der Zwischenzeit bereits hinter sich gebracht haben.

Noch vor einer Woche konnte die Schönheit die anstehende Geburt kaum abwarten: "Ich werde von Tag zu Tag nervöser und unsere Vorfreude steigt", teilte Bibi mit einem Schnappschuss via Instagram mit. Nach dem besonderen Moment habe das YouTube-Pärchen vor, die ersten Augenblicke als vierköpfige Familie vorerst allein zu genießen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Bianca und Lio Claßen im Februar 2020

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio, Januar 2020



