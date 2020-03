Jennifer Grey (59) wurde durch ihre Hauptrolle in Dirty Dancing weltberühmt. Und auch ihr Vater ist kein Unbekannter: Joel Grey hatte bereits in den 1950er-Jahren eine erfolgreiche Karriere als Schauspieler am Broadway. In dieser Zeit hatte er auch seine Kollegin Jo Wilder geheiratet und mit ihr zwei Kinder bekommen, ehe sich das Paar 1982 trennte. Über 30 Jahre hüllte sich der Bühnenstar danach zu seiner sexuellen Orientierung in Schweigen, bis er 2015 erklärte: Er steht auf Männer!

Zum Zeitpunkt seines Coming-outs war Joel 82 Jahre alt. Doch die Anziehung zu Männern hatte der Theaterdarsteller bereits in jungen Jahren gespürt. "Alle Menschen, die mir nahe stehen, wussten es schon seit Jahren", offenbarte er damals im Gespräch mit People. Er habe allerdings Zeit gebraucht, um diesen Teil von sich zu akzeptieren. Heute sei er überglücklich, dass er seine Homosexualität nicht länger verstecken müsse.

Zu Joels größten Unterstützern gehört seine Tochter Jennifer. "Ich freue mich so sehr für meinen Vater, dass er in seinem Leben an einen Punkt gekommen ist, an dem er sich sicher und wohl genug fühlt, um sich in der Öffentlichkeit als schwul zu outen", erklärte die Leinwandschönheit damals gegenüber dem Medium. Ihr Vater machte zudem deutlich, dass ihre Beziehung seitdem umso stärker geworden sei.

