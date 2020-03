Jede Woche stehen sie im Mittelpunkt des Zuschauer-Interesses! Die Rede ist nicht nur von den Promis und Profis bei Let's Dance, sondern auch von den tollen Roben und Anzügen, die die Teilnehmer freitags ausführen dürfen. Ob zu einer sexy Rumba, einer heißen Samba oder einem züchtigen Wiener Walzer – die Tanzpaare sind stets bestens gekleidet. Aber haben die Kandidaten und Profis eigentlich Mitspracherecht, was ihre eigenen Looks betrifft?

Auf diese Frage geben Kathrin Menzinger (31) und Tijan Njie (28), die schon jetzt als Favoriten für den Titel "Dancing Star 2020" gehandelt werden, eine klare Antwort. "Ich habe Mitspracherecht, er nicht", plaudert Kathrin lachend in einem Instagram-Livestream aus und ergänzt: "Ich frage Tijan schon immer." Der Alles was zählt-Darsteller selbst bekräftigt: "Alles, was ich anhabe, sehe ich immer erst donnerstags."

Damit nicht genug der Fragen. Die Fans wollen von Tijan wissen, ob er auch mit einer anderen Tanzpartnerin als Kathrin glücklich geworden wäre. "So im Nachhinein: ja. Da gäbe es welche, wo ich sagen würde: Ja, cool", gesteht der Schauspieler und kassiert dafür prompt entsetzte Blicke seiner Trainerin. "Aber so an sich bin ich überglücklich, mit Kathrin zu tanzen", fügt er schnell hinzu.

TVNOW / Stefan Gregorowius Das "Let's Dance"-Duo Kathrin Menzinger und Tijan Njie

TVNOW / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Tijan Njie bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Tijan Njie und Kathrin Menzinger während der 13. "Let's Dance"-Staffel



