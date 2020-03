Steckt etwa Klaudia Giez (23) in dem Häschen-Kostüm? Seit Mitte März flimmert die zweite The Masked Singer-Staffel über die Bildschirme und seitdem rätseln die Zuschauer fleißig, welche Promis maskiert auf der Showbühne ihr Gesangstalent zum Besten geben. Auch die Queen of Drags-Teilnehmerin Katy Bähm (26) verfolgt die Show mit Begeisterung und vermutet im Kostüm des Hasen Klaudia. Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin reagiert jetzt auf die Überlegung der 26-Jährigen!

Promiflash hat bei dem Model nachgehakt, um herauszufinden, ob Katy mit ihrer Vermutung womöglich Recht hat. Klaudias Antwort lässt jedoch eine Menge Fragen offen: "Viele spekulieren ja, ob ich der Hase bei 'The Masked Singer' bin. Und was ich euch sagen kann, ist... Ich werde es euch nicht sagen!"

Bisher sind schon zwei Stars demaskiert worden: Als Erste musste Stefanie Heinzmann (31) die Sendung verlassen. Die Popsängerin hatte sich als Dalmatiner getarnt. Nach ihr flog Franziska Knuppe (45) aus der Show. Sie war als pinke Fledermaus verkleidet gewesen. Ratet ihr heute Abend in der nächsten "The Masked Singer"-Folge mit? Stimmt in der Umfrage ab!

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Hase

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

© ProSieben/Willi Weber Franziska Knuppe bei "The Masked Singer"

