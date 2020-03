Heute Abend wird ein Kandidat fehlen! Bei Let's Dance werden sich in wenigen Stunden wieder die verbleibenden elf Promis die Füße wund tanzen. Dabei wird den Zuschauern auffallen, dass eine TV-Bekanntheit nicht auf der Tanzfläche erscheint – und das schon vor der Eliminierung. John Kelly (53), der Partner von Regina Luca (31), wird nicht mit dabei sein. Der Grund: Ein Krankheitsfall in seiner Familie!

Nach Angaben von RTL handele es sich dabei nicht um eine Corona-Infektion. Unbekannt ist jedoch, wer in Johns Familie erkrankt ist und wie schwerwiegend die Gesundheitsprobleme sind. Zu jetzigen Zeitpunkt liegt noch kein Statement des Entertainers selbst vor. Offenbar ist der Krankheitsfall aber so gravierend, dass der 53-jährige Sänger die vierte Runde in dem Show-Spektakel aussetzt.

Und es gibt noch eine weitere Überraschung – aber eine positive: Isabel Edvardsson (37), die vergangene Woche mit Ex-Profi-Kicker Ailton (46) aus dem Wettbewerb flog, wird erneut auf dem Parkett erscheinen. Dieses Mal schwingt sie allerdings zusammen mit ihrem Mann die Hüften.

Getty Images Regina Luca und John Kelly in der ersten "Let's Dance"-Liveshow

Instagram / johnkelly.official Regina Luca und John Kelly bei "Let's Dance"

Instagram / johnkelly.official John Kelly, Musiker



