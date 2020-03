Julian Claßen (26) kann sein Glück kaum fassen! Der YouTuber und seine Frau Bibi (27) wurden vor genau vier Tagen zum zweiten Mal Eltern. Dass ihr Töchterchen Emily seitdem auf der Welt ist, verkündete die stolze Zweifach-Mama erst vor wenigen Momenten im Netz. Auf Julians Account findet man derzeit noch keinen Beitrag zur Ankunft des neuen Erdenbürgers. Dafür reagiert der Familienvater nun aber auf andere, besonders niedliche Art und Weise.

Unter Bibis Instagram-Post zu Emilys Geburt schreibt Julienco – unter diesem Namen kennt man Julian auf YouTube und Co.: "Niemals hätte ich mir das hier erträumt." Seinen Kommentar verziert der Webvideoproduzent noch mit einem roten Herz-Emoji. Für die lieben Worte unter dem Beitrag seiner Frau erhält Julian allein in den ersten drei Stunden bereits über 22.000 Likes. Den Fans gefällt die liebevolle Wortmeldung also bestens.

Auch auf seinem eigenen Account lässt sich der Kölner eine kleine Reaktion zur Geburt seiner Tochter nicht nehmen. In seiner Story verlinkt er auf Bibis Baby-Post und veröffentlicht dazu lediglich die wenigen, aber unmissverständlichen Worte: "Wir sind so unendlich glücklich."

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen im Urlaub mit ihrem Sohn Lio

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Julian und Lio Claßen mit der neugeborenen Tochter Emily, März 2020

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit Söhnchen Lio



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de