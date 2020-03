Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) haben über einige Jahre eine Beziehung voller Höhen und Tiefen geführt. Mittlerweile ist das Paar aber verlobt und verkündete erst vor Kurzem, dass es den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Dass die Schwangerschaft die beiden nur noch mehr zusammenschweißt, bewiesen sie erst vor wenigen Tagen: Katy und Orlando können selbst an einer Tankstelle kaum die Finger voneinander lassen!

Paparazzi erwischten das Paar am Sonntag in Los Angeles. Geduldig reihten sich die beiden mit ihrem Auto in eine Schlange vor einer Tankstelle ein. Die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie der Schauspieler seiner Liebsten von draußen einen Kuss durch die Autoscheibe gibt. Katy lässt sich dabei nur ganz kurz durch das Fenster blicken und nimmt das sogenannte "Social Distancing" offensichtlich ziemlich ernst.

Das ist wohl auch das erste Mal, dass die werdende Mutter ihr Haus verlassen hat. Erst kürzlich teilte sie ein Bild aus ihrer selbstauferlegten Isolation auf Instagram. In einem Schlabberpulli genehmigt sich die 35-Jährige darauf das eine oder andere saure Gürkchen. "Welchen Tag haben wir heute überhaupt?", betitelte sie ihren Schnappschuss belustigt.

Getty Images Katy Perry im März 2020

MEGA Schauspieler Orlando Bloom und seine Verlobte Katy Perry im September 2019

Instagram / katyperry Katy Perry im März 2020

