Madonna (61) gewährt mal wieder äußerst tiefe Einblicke! Dass die Queen of Pop oft und gerne auf Nacktheit setzt, dürfte ihren Fans längst bekannt sein. Immerhin sendet die US-Amerikanerin ihrer Community selbst an Feiertagen wie Thanksgiving oft ziemlich freizügige Netz-Grüße! Vergangenes Jahr ging sie mit ihrer Freiluftliebe sogar einen Schritt weiter und brachte ein Album mit nackten Brüsten als Cover heraus. Dass sich die 61-Jährige auch ohne Kleidung einfach wohl in ihrem Körper fühlt, beweist sie nun auf's Neue mit einer offenherzigen Aufnahme!

Mit dieser Instagram-Story erregt Madonna mal wieder jede Menge Aufsehen: Die Musikerin postete ein Video, das sie doch glatt splitterfasernackt in der Wanne zeigt. Dank trübem Wasser, jeder Menge Rosenblätter um sie herum und geschickt platzierten Blumen und Knien blitzt allerdings nichts hervor, was nicht hervorblitzen sollte. Da sah man auf ihren vergangenen Pics weitaus mehr – ihre Nippel hat sie da stets gerne gezeigt!

Wer sich jetzt fragt, wie wohl die Kids der Skandalnudel auf Anblicke wie diese reagieren, sollte sich festhalten, denn: Zumindest Lourdes Leon, Madonnas Älteste, ist diesbezüglich "ganz die Mama"! So zeigte sie in der Vergangenheit in transparenten Kleidern ebenfalls gern ihre Brustwarzen.

Instagram / madonna Madonna, Popstar

Instagram / madonna Madonna, Musikerin

Splash News Collage: Madonnas Tochter Lourdes Leon



