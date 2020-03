Auch am Karfreitag müssen die Big Brother-Fans nicht auf den großen Bruder verzichten! Seit dem 10. Februar sitzen die diesjährigen Normalo-Kandidaten schon im beliebten TV-Knast – entweder im luxuriösen Glashaus oder dem rustikalen Blockhaus. Im Gegensatz zu früheren Staffeln läuft die Tageszusammenfassung auf Sat.1 nur noch werktags um 19 Uhr. Jeden Montag zur Primetime steht live die große Entscheidungssendung auf dem Plan. An Ostern wird es allerdings eine Ausnahme geben, denn zwei Folgen werden erstmals zur Late-Night-Show!

Wie Quotenmeter berichtet, rutscht "Big Brother" am Karfreitag auf einen besonderen Sendeplatz: Am 10. April flimmern die Bewohner Serkan Yavuz (27), Pat Müller und Co. erst um 22:50 Uhr über die Bildschirme. Der Grund ist einfach: Wie schon an vielen anderen Feiertagen hat sich Sat.1 dazu entscheiden, im Vorabend- und Primetime-Programm lieber Spielfilme zu zeigen. Läuft zur eigentlichen "Big Brother"-Zeit noch "Harry Potter und der Feuerkelch", geht es um 20:15 Uhr erst mal mit Elyas M'Barek (37) als Lehrer in "Fack Ju Göhte 3" weiter. Erst danach kommen die Fans dann in ihren gewohnten Reality-TV-Genuss.

Auch die Liveshow mit Jochen Schropp (41) wird am Ostermontag nach hinten verschoben. Statt um 20:15 Uhr wird sie am 13. April erst um 22:10 Uhr auf Sendung gehen. Ob der Sender durch die beliebten Filme vorab mehr Zuschauer im Anschluss für "Big Brother" gewinnen kann? Die vergangenen Tageszusammenfassungen haben nämlich zuletzt nur knapp eine Million Fans vor die Fernseher gelockt.

SAT.1 Janine Pink und Jochen Schropp bei "Big Brother"

Sat.1 "Big Brother"-Bewohner

SAT.1 Dr. Andreas Kaniewski und Jochen Schropp bei "Big Brother"



