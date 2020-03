Ist jetzt alles aus zwischen Davide Tolone und Siria Campanozzi? Bereits in der vergangenen Folge von Temptation Island ließ es der Südländer ordentlich krachen – zumindest meint das seine Partnerin. Während sie in der Frauen-Villa jeglichen Körperkontakt zu den Single-Männern meidet, betatschte Davide bei einer Poolparty den Po einer der Verführerinnen. In der aktuellen Episode bekommt die Pforzheimerin ähnliche Bilder von ihrem Freund zu sehen – und fordert ein Einzel-Lagerfeuer für sich und ihn.

Die vergebene Beauty wird mit einer neuen pikanten Szene ihres Liebsten konfrontiert. Davide liegt mit der Single-Lady Coco unter einer Decke und will ihre Hand halten. Coco verwehrt ihm das Händchenhalten allerdings und Siria ist sich bei dieser Szene sicher: Ihr Freund habe sich gewünscht, dass Coco seinen Intimbereich berührt. Für sie sei es das Schlimmste, das sie hätte sehen können. "Mein Herz ist wie taub, es ist, als hätte er mir ein Messer da reingerammt. Ich sehe auch gerade keine Zukunft mehr. Ich möchte bitte mit ihm jetzt ein Lagerfeuer haben", erklärt sie ziemlich gefasst.

Noch einige Minuten vorher ist Siria ganz anderer Meinung. "Ich mache nicht mit ihm Schluss, ich will mit ihm in einer Beziehung sein", beteuert sie. Im Gespräch mit den Single-Männern Eugen und Filippo behauptet sie, sie habe Davide zu sehr eingeschränkt und wolle ihm zukünftig seinen Freiraum lassen und "eine Pause gönnen".

TVNOW Siria, Kandidatin bei "Temptation Island" 2020

TVNOW Davide, Coco, Dahnya und Natascha bei "Temptation Island" 2020

Instagram / davidedondale Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidat



