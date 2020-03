Der eine oder andere Promi kann davon ein Lied singen! Seit wenigen Wochen trainiert Laura Müller (19) fleißig für Let's Dance und dass die Trainingseinheiten mit Coach Christian Polanc (41) kein Zuckerschlecken sind, ist wohl schon lange kein Geheimnis mehr. Sportlich kommt die Freundin von Michael Wendler (47) mehr und mehr an ihre Grenzen – und nicht nur das: Mittlerweile macht sich der schweißtreibende Unterricht auch auf der Waage bemerkbar.

Ganz zur Freude ihrer Fans startete Laura jetzt trotz Trainingsstress eine Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story. Ein Follower nutzte auch gleich die Gunst der Stunde und wollte wissen, ob sie durch "Let's Dance" schon abgenommen hat. "Auf jeden Fall! Ich verliere zurzeit ordentlich Gewicht", klärte die 19-Jährige ihre Community auf. Da sie allerdings eh schon sehr schlank ist, will Laura nun einem zu starken Gewichtsverlust vorbeugen: "Damit das nicht zu krass wird, esse ich jeden Tag wirklich so unendlich viel. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gegessen wie zurzeit. Ohne Witz."

Knapp einen Monat nach dem Show-Auftakt zog Laura abschließend noch ein erstes Fazit. "Das Training ist so unfassbar hart und es gibt Tage, da ist man so kaputt und der Körper schreit nach Ruhe", erklärte sie. Dennoch sei sie unheimlich dankbar, ein Teil dieser Sendung zu sein und so viele tolle Erfahrungen sammeln zu können.

