Zurzeit ist Let's Dance immer noch im vollen Gange und fesselt jede Woche aufs Neue ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen. Allerdings bekommt die Tanzshow bald Konkurrenz. Der Knüller: Das rivalisierende Format stammt aus den eigenen Reihen und niemand Geringeres als Joachim Llambi (55) spielt darin eine wichtige Rolle. RTL wird in wenigen Wochen eine beliebte Show aus dem Vorjahr wiederbeleben: Llambis Tanzduell!

Wie das Branchenblatt DWDL von dem Kölner Sender erfahren hat, startet die neue Staffel am 19. April. Die Sendung soll immer am Sonntagabend ab 19:05 Uhr ausgestrahlt werden. Geplant sind vorerst sechs Folgen, in denen der gefürchtete "Let's Dance"-Juror jeweils zwei Profitänzer auf Reisen schickt, um Tänze zu lernen. Nach ihrer kulturellen Expedition treten sie anschließend in einem Wettstreit gegeneinander an.

Die erste Staffel erreichte 2019 über zwei Millionen Menschen zu Hause vor den TV-Geräten. Vor allem ein Duell der beiden Fan-Lieblinge Christian Polanc (41) und Massimo Sinató (39) begeisterte die Zuschauer. Die "Let's Dance"-Urgesteine stellten ihr Können bei einem traditionell hawaiianischen Hula-Tanz unter Beweis.

Getty Images Joachim Llambi in der zehnten "Let's Dance"-Show

Getty Images Joachim Llambi bei einer Pressekonferenz für "Let's Dance" in Köln im Oktober 2019

Getty Images Joachim Llambi im "Let's Dance"-Finale 2018



