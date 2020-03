Kuss-Held oder Knutsch-Katastrophe? Leah Marie Kruse schaffte es in der diesjährigen Staffel des beliebten RTL-Kuppelformats Der Bachelor bis in die Homedates, doch nach dem Kennenlernen der Familie war Schluss – Sebastian Preuss (29) schickte die Blondine nach Hause. Innerhalb der Sendung kam es zwischen den beiden Singles zu mehreren intimen Momenten, in denen sie sich küssten. Doch für Sebastian waren Leahs aufgespritzte Lippen auf einmal "zu künstlich". Im Promiflash-Interview verrät sie nun, wie gut der Profi-Kickboxer küssen kann.

"Also, ich glaube, hätte mir der Kuss zwischen Sebastian und mir nicht gefallen, dann wäre es vermutlich auch nicht zu weiteren gekommen im Laufe der Sendung", gibt sich Leah offen. Obwohl Basti mehrmals über ihre "gemachten" Lippen hergezogen hat, habe sie sich nie so richtig Gedanken über die seinigen gemacht. Insgesamt findet sie, dass er ein hübscher Mann mit einem schönen Gesicht sei. Anscheinend nimmt Leah ihm den Lippen-Diss nicht mehr übel.

Generell will sie die Zeit in der Dating-Show nicht missen. "Ich denke eigentlich durchweg positiv an diese Zeit zurück", stellt sie klar.

Instagram / lmk1 Leah Marie, Bachelor-Kandidatin

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss

Instagram / lmk1 Leah Marie Kruse, Bachelor-Kandidatin 2020



