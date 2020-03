Loiza Lamers (25) hatte noch einmal Glück im Unglück! Eigentlich ist das niederländische Topmodel am vergangenen Freitag bei Let's Dance rausgeflogen. Doch ein für einen ihrer Kollegen unglücklicher Umstand brachte sie nun wieder ins Rennen: Nachdem John Kelly (53) wegen eines Krankheitsfalls in seiner Familie bereits in der vergangenen Show gefehlt hatte, gab er gestern bekannt, die Show endgültig zu verlassen. Deshalb darf die 25-Jährige für den Sänger nachrücken. Das passiert längst nicht zum ersten Mal in der "Let's Dance"-Geschichte. Auch diese Promis bekamen eine zweite Chance!

2012 flog Magdalena Brzeska (41) mit Tanzpartner Erich Klann (32) in Show vier aus dem Wettbewerb. Die Sängerin Gitte Haenning (73) hatte in genau dieser Sendung wegen des Todes ihrer Schwester Jette pausiert und sich anschließend dazu entschlossen, das Projekt zu beenden. Die Turnerin kehrte in die Show zurück und legte ein sagenhaftes Comeback hin. Am Ende gewann Magdalena die Staffel gegen ihre starke Konkurrentin Rebecca Mir (28) mit Tanzpartner Massimo Sinató (39).

Drei Jahre später zwang ein grippaler Infekt einen der "Let's Dance"-Stars in die Knie: Ralf Bauer (53)! Nach der siebten Ausgabe trat der Schauspieler seiner Gesundheit zuliebe zurück und ermöglichte somit der zuvor ausgeschiedenen Moderatorin Katja Burkard einen neuen Anlauf. Doch der brachte sie leider nicht weiter: Nur eine Sendung später schied die heute 54-Jährige erneut aus.

2016 gelang das Ulrich Potofski (67) deutlich besser: Gleich in der ersten Ausgabe der neunten Staffel musste der Sportmoderator die Tanzschuhe schon wieder an den Nagel hängen. Nachdem Franziska Traub (57) kurz vor der dritten Sendung wegen einer Verletzung aufgeben musste, holte man anstelle des als zweites ausgeschiedenen Promis Niels Ruf (46) noch einmal Ulli in den Wettbewerb. Da Ruf zuvor einen geschmacklosen Tweet über Roger Ciceros (✝45) Tod verfasst hatte, kam er nicht mehr als Nachrückkandidat infrage. Umso besser für Ulli: Er schaffte es in der Staffel mit Partnerin Kathrin Menzinger (31) doch tatsächlich noch auf den sechsten Platz!

Jimi Blue Ochsenknecht (28) erwischte es zwei Jahre später: Der Schauspieler war eigentlich auf dem besten Wege, bei "Let's Dance" richtig gut abzuschneiden. Doch nach der sechsten Show zwang ihn ein Ermüdungsbruch im rechten Mittelfußknochen zum freiwilligen Abgang. Topmodel Barbara Meier (33) kehrte so noch einmal in die Sendung zurück und kämpfte sich noch bis auf den dritten Platz.

Getty Images Magdalena Brzeska und Erich Klann bei "Let's Dance" 2012

Getty Images Katja Burkard und Paul Lorenz bei "Let's Dance" 2015

Getty Images Kathrin Menzinger und Ulli Potofski bei "Let's Dance" 2016

Florian Ebener/Getty Images Sergiu Luca und Barabara Meier im "Let's Dance"-Halbfinale in Köln

TVNOW / Stefan Gregorowius Loiza Lamers und Andrzej Cibis bei der vierten "Let's Dance"-Show



