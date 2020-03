Der Coronavirus verbreitet sich unter den Rosen-Bekanntheiten: Die beiden Bachelor in Paradise-Stars Meike Emonts und Rafi Rachek (30) wurden in den vergangenen Tagen positiv auf den Virus getestet. Sie gaben an, dass sie jüngst Kontakt mit Jade Übach und Evanthia Benetatou (27) hatten. Die Blondine war vor ihrem Einzug bei Big Brother durchgecheckt worden und es konnte bei ihr nichts festgestellt werden. Nun ließ sich auch Eva testen – gerade verkündete sie ihren Fans das Ergebnis.

In einem längeren Instagram-Video gab die ehemalige Promi Big Brother-Bewohnerin an: "Wie viele von euch wissen, habe ich mich vor drei Tagen auf den Coronavirus testen lassen und heute das Ergebnis bekommen, was leider positiv ausgefallen ist." Kurz nachdem sie die Nachricht bekommen haben, haben sie und ihr Freund Chris sich erst einmal zurückgezogen und das Ganze durchgesprochen. Sie bleiben bis auf Weiteres in Quarantäne bei sich zu Hause.

Weiter in dem Video berichtete sie von ihren Symptomen: Sie hatte trockenen Husten, schlimme Gliederschmerzen und dazu hat sie ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren. "Mittlerweile hat sich das alles schon gebessert. Ich muss sagen, ich fühle mich relativ fit", gab sie Entwarnung.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Freund Chris

Bieber, Tamara / ActionPress Evanthia Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit

Frederic Kern / Future Image/ ActionPress Evanthia Benetatou und ihr Freund Chris im Oktober 2019



