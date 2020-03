Wie ernst war der Streit zwischen Désirée Nick (63) und Claudia Obert wirklich? Die beiden Reality-TV-Stars sind bald in dem neuen Format Promis unter Palmen zu sehen. Schon im Trailer wird allerdings klar: Zwischen den beiden Frauen sind ziemlich heftig die Fetzen geflogen. Wie schlimm dieser Zoff tatsächlich war, verriet Claudia jetzt im Promiflash-Interview: Sie hatte sogar Angst um ihr Leben!

"Ich habe natürlich schon um mein Leben gefürchtet, weil man weiß ja nie, was denen so einfällt, wenn solche Leute gerade mal geflasht sind", meinte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin über ihren Krach mit der Schauspielerin. Auch Mitstreiter Bastian Yotta (43) deutete bereits an, dass es zwischen den beiden Streithähnen nicht nur bei einem verbalen Schlagabtausch blieb: "Also die Désirée Nick sollte eigentlich den Intellekt haben, sich mit ihren Worten zu verteidigen und nicht mit Gewalt."

Auch, wenn es mit Désirée wohl am wenigsten harmonisch verlief, so richtig gut hat Claudia sich wohl mit niemandem bei "Promis unter Palmen" verstanden. "In der ganzen Gruppe war ich irgendwie der Alien", erklärte sie.

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

ActionPress Désirée Nick, Entertainerin

Andreas Rentz / Getty Images Claudia Obert



