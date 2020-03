Herzogin Meghan (38) begeistert mit einem richtigen Schnapper! Eigentlich ist die Beauty bekannt für ihre hochwertigen Looks und edlen Outfits. Auch bei ihrem letzten Besuch in England vor zwei Wochen zog sie mit ihrer Designerkleidung alle Blicke auf sich. Dass die Ehefrau von Prinz Harry (35) aber auch zeitlose und alltägliche Garderobe besitzt, beweist sie immer wieder. Ein bestimmtes Teil hat sie bereits bei ihren Reisen, sowie im alltäglichen Leben getragen: Ihre khakifarbene Jacke – die jetzt für unter 30 Euro erhältlich ist!

In diesem stylischen Teil wurde die Suits-Darstellerin schon einige Male abgelichtet: Bei ihrem Besuch in Marokko mit Ehemann Prinz Harry im Februar 2019 trug sie die Jacke über einem blau-weiß gestreiften Pullover. Darunter gut zu erkennen: ihr schwangeres Bäuchlein. Auch nach einer Yoga-Session in Toronto im Dezember 2016 entschied sich die Brünette für diese Jacke. An dem Tag kombinierte sie ihren khakifarbenen Liebling zu einer Sonnenbrille und offenem Haar. Jetzt können Fans den Look der royalen Beauty kopieren: Denn der US-amerikanischer Einzelhandelskonzern Walmart bietet eine Jacke – die der von Meghan zum Verwechseln ähnlich sieht – im Internet für umgerechnet rund 26 Euro an.

Dass Meghan gerne mal auf einen unkomplizierten und robusten Stil setzt, zeigen aktuelle Fotos: Bei Spaziergängen in ihrer neuen Heimat in Vancouver Island – wo die 38-Jährige zur Zeit mit ihrer kleinen Familie lebt – sah man sie bereits mit Söhnchen Archie und den Hunden in schwarzen Leggings und Jacke, beiger Mütze und schweren Wanderschuhen im Wald spazieren. So gar nicht royal eben!

SplashNews.com Prinz Harry und Herzogin Meghan, Februar 2019

SplashNews.com Herzogin Meghan, Dezember 2016

Backgrid / ActionPress Herzogin Meghan und Baby Archie im Januar 2020



