Sie schiebt eine ruhige Kugel! Vor wenigen Wochen verkündete Katy Perry (35) ihren Fans eine freudige Nachricht: Sie und ihre Verlobter Orlando Bloom (43) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem geht es die Sängerin etwas ruhiger an und muss sich zurzeit ohnehin meist in den eigenen vier Wänden aufhalten. Doch vor wenigen Tagen machte sie da eine Ausnahme: Katy ging in einem ziemlich lässigen Look vor die Tür!

Paparazziaufnahmen, die der Daily Mail vorliegen, zeigen die 35-Jährige in einem entspannten Outfit auf dem Weg zu einer Tankstelle. Unter einem grauen Hoodie versteckt die "Dark Horse"-Interpretin dabei gekonnt ihren Babybauch – von den Schwangerschaftsrundungen ist nur etwas zu erahnen. Ihre ziemlich relaxte Kombi perfektionierte Katy mit einer dunklen Sonnenbrille und Adiletten. Wie das Onlineportal berichtet, haben an diesem Tag einige Fans die Musikerin trotz Inkognito-Look erkannt.

Dieses Wohlfühloutfit scheint die werdende Mama aktuell zu bevorzugen. Erst vor Kurzem wurden Katy und Orlando beim entspannten Einkaufen abgelichtet. Auch für diesen kurzen Shoppingtrip hatte sich die werdende Mutter für einen grauen Jogginganzug entschieden. Was sagt ihr zu diesem entspannten Look? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Lumeimages / MEGA Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

MEGA Katy Perry in Melbourne im März 2020

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de