Ariana Grande (26) weicht nicht von der Seite ihres neuen Freundes! Die Sängerin ist bekannt dafür, nie dauerhaft Single zu sein. Und so sah man sie in der Vergangenheit an der Seite verschiedenster Promi-Männer wie Mac Miller (✝26) oder Pete Davidson (26). Zuletzt hatte sie eine kurze Beziehung mit dem Musiker Mikey Foster, die allerdings schnell wieder in die Brüche ging. Trotzdem ist die "Thank U, Next"-Interpretin aktuell nicht einsam in der häuslichen Isolation: Sie hat offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite!

Nachdem Ariana einige Fotos bei Instagram gepostet hatte, auf denen ein unbekannter, tätowierter Mann von hinten zu sehen war, hakte das Newsportal TMZ bei einem Insider nach. Der habe verraten, dass es sich bei dem Herrn um den Immobilienmakler Dalton Gomez handelt – und mit dem soll Ari sogar schon seit einigen Monaten zusammen sein!

Tatsächlich wirkt Dalton sehr vertraut mit der Musikerin oder besser gesagt mit ihrem Hund Toulouse: Ariana teilte ein Bild, auf dem ihr Vierbeiner eine Kopfmassage von dem neuen Mann im Haus genießt. Dass es bei der Beauty und ihrem Neuen gut zu laufen scheint, zeigt sich aber auch daran, dass sie sich offenbar gegenseitig als Quarantäne-Partner auserkoren haben!

Instagram / arianagrande Dalton Gomez im März 2020

Instagram / arianagrande Dalton Gomez mit Ariana Grandes Hund Toulouse im März 2020

Getty Images Ariana Grande im Januar 2020 in Los Angeles



