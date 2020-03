Hat sich Moritz Hans nun endgültig in die Zuschauer-Herzen getanzt? Morgen Abend heißt es im TV wieder Let's Dance und die zehn verbliebenen Kandidaten werden dann erneut um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Während die Alltime-Favoriten Lili Paul-Roncalli (21) und Tijan Njie (28) die Sympathien des Publikums seit Folge eins auf ihrer Seite haben, konnte zuletzt auch "Ninja Warrior" Moritz mächtig punkten. Ob er in dieser Woche die Nase vorn hat?

Normalerweise erklimmt der Sportkletterer Moritz schwindelerregende Höhen, doch auch auf dem Tanzparkett scheint sich der Stuttgarter wohl zu fühlen. Mit seiner Rumba zu "Love Someone" von Lukas Graham konnte er zuletzt zusammen mit Tanzpartnerin Renata Lusin (32) stolze 24 Punkte ergattern. Wenn man bedenkt, dass er in der Kennenlernshow gerade einmal 15 Punkte von der Jury bekam, ist dies eine massive Steigerung. Ob das Tanz-Greenhorn auch in Zukunft für die eine oder andere Überraschung sorgen wird?

Einer, der keine Performance mehr abliefern wird, ist John Kelly (53). Der Musiker warf neulich das Handtuch, da er einen Krankheitsfall in der Familie hatte. Dadurch hatte Loiza Lamers (25) Glück im Unglück – das Model durfte mit Andrzej Cibis (32) nachrücken und weiter um den Titel "Dancing Star 2020" kämpfen.

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Getty Images Moritz Hans und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Louiza Lamers und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"



